Mazzocchi: “Giocare nel Napoli da napoletano è una responsabilità. Conte? Mi piace il suo modo di parlare”

ntervistato dai microfoni ufficiali del Napoli, Pasquale Mazzocchi ha toccato tanti temi, tra cui l’idolo d’infanzia: “Da bambino il mio idolo era Cristiano Ronaldo, poi quando mi hanno spostato di ruolo ho preso come riferimento Javier Zanetti. Sarebbe stato bello affrontare CR7, ma è andato via quando io ho esordito in Serie A”.

Su Conte: “Mi piace il suo modo di parlare, come arriva ai giocatori. Non è scontato”

Sulla responsabilità di giocare nel Napoli ed essere napoletano: “I napoletani che hanno indossato questa maglia sono pochi e questo ti da maggiori responsabilità. E’ una cosa molto bella che auguro a ogni napoletano. Non è facile rappresentare questa città che ha una storia importantissima, ma è anche bello”

Foto: Sito uff napoli