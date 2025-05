Mazzocchi: “Fortunati ad avere mister Conte. Ci sta dando tantissimo”

08/05/2025 | 22:41:20

Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, a Radio CRC ha parlato della possibilità di vincere lo scudetto in questa stagione: “Quest’anno siamo davvero fortunati a lavorare con mister Conte perché sta ampliando il nostro bagaglio di esperienza. Ogni giorno cerco di imparare un movimento nuovo e mi sento molto cresciuto grazie a lui. Terzino o quinto? Io per le mie caratteristiche preferisco giocare come quinto, però per la squadra sono a disposizione per tutto”.

Ultimi tre passi? “Stiamo vivendo questa situazione con la giusta serenità, ma con la consapevolezza che ci giochiamo qualcosa di importante e unico. Il mister sta cercando in tutti i modi di farci capire che non saranno partite facile. Sulla carta per un tifoso possono sembrare partite semplici, ma abbiamo visto anche a Lecce che non è così. Ogni giorno cerchiamo di raggrupparci e stare concentrati nella maniera giusta ed avere tutte le energie necessarie per affrontare queste gare. Napoli-Genoa? Penso che ogni squadra che viene qui in questo momento vorrebbe fare il colpo dell’anno, ma dobbiamo farci trovare preparati, insieme al nostro pubblico che ci darà una grande mano, e cercare di portare a casa un risultato che ci servirebbe tantissimo”.

Foto: sito Napoli