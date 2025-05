Mazzocchi e il soprannome di McTominay: “McFratm? Da napoletano cerco di far sentire tutti a casa”

08/05/2025 | 18:40:58

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, l’esterno del Napoli, Pasquale Mazzocchi, ha così rivelato come è nato il soprannome di “McFratm” per Scott McTominay: “È nato fin da subito. Loro vengono da un altro Paese, lontano da qui, ed io da napoletano cerco sempre di farli sentire a casa, come farebbe qualsiasi napoletano con uno straniero. Ogni giorno cerco di farli sentire parte di questo progetto ed è nato questo soprannome che gli è piaciuto.

Foto: sito Napoli