Mazzocchi, conferme sulla Juve: contatti in corso da 48 ore

Pasquale Mazzocchi è in uscita dalla Salernitana, malgrado un contratto in scadenza nel 2026. Il sul messaggio social è sembrato quello di un addio, ci sono diverse piste per l’esterno. Vi abbiamo parlato anche del Monza, oltre che di Juve e Bologna, ma un interesse confermato (e anticipato due giorni fa da Gianluigi Longari per Sportitalia) è quello della Juve che potrebbe mettere sul piatto l’intero cartellino di Nicolussi Caviglia più un conguaglio.

Foto: Instagram Salernitana