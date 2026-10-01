Mazzocchi: “Avevo altre soluzioni, ma a Venezia mi ero trovato bene. Napoli? E’ stato un sogno”

01/10/2026 | 16:26:40

Pasquale Mazzocchi si è presentato in conferenza stampa da giocatore del Venezia: “Avevo varie soluzioni, però sia io che mia moglie ci siamo trovati veramente bene qui a Venezia. Il fatto che conoscessi bene l’ambiente ha fatto sì che io tornassi qua. Senza parlare, tra l’altro, del grande progetto che si sta creando qui a Venezia. Napoli? Per me è il sogno di una vita. Sono partito da un campetto in una periferia di Napoli. Quel sogno era talmente grande che non lo andavo neanche a immaginare. Sono quei sogni che non pensi mai di realizzare, però lo metti lì e dici: non si sa mai. Invece ci sono arrivato, sono stato uno dei napoletani che ha coronato questo sogno e lo porterò sicuramente sempre nel cassetto. Napoli è casa mia e lo sarà sempre”.

foto x venezia