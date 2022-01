La Salernitana è molto vicina a chiudere l’operazione Pasquale Mazzocchi in uscita dal Venezia. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, le cifre dell’offerta del club granata per portare il centrocampista classe 1995 in Campania sarebbe da 1 milione più bonus e le parti sarebbero molto vicine ad un accordo.

