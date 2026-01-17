Mazzitelli: “Notte speciale. Abbiamo sofferto ma abbiamo stretto i denti”

17/01/2026 | 23:05:31

Luca Mazzitelli, calciatore del Cagliari ha parlato a Dazn dopo la vittoria con la Juventus.

Queste le sue parole: “Notte bellissima che ci porteremo dentro. Abbiamo incontrato una delle squadre più forti ma abbiamo dato più di quel che avevamo. Vittoria che è arrivata con sofferenza”. Cosa ha portato Pisacane a questa squadra? “Ci fa capire l’importanza di avere valori importanti oltre a quelli tecnici. Ci trasmette ogni giorno questi valori e noi cerchiamo di metterli in campo”.

Foto: sito Cagliari