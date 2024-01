Mazzitelli, Kaio e l’eurogol di Soulé fanno felice il Frosinone: Cagliari battuto 3-1

I Ciociari riescono a ribaltare una partita che sembrava persa. Dopo il vantaggio del Cagliari con Sulemana, il pareggio gialloblù arriva al minuto 63 della ripresa, con il gran colpo di testa di Mazzitelli sul bel cross di Harroui (entrato al posto di Cheddira). Al minuto 75 punizione dal limite per il Frosinone, con Soulé che segna un eurogol piazzando la palla sotto l’incrocio dei pali, lasciando Scuffet immobile ed è 2-1 per il Frosinone. Nel recupero riflesso miracoloso di Turati sul colpo di testa di Pavoletti sugli sviluppi di calcio d’angolo. Allo scadere ripartenza del Frosinone con Ghedjemis, che sfrutta tutta la sua velocità, serve Zortea che trova Kaio Jorge in area per il 3-1 finale. Il brasiliano verrà poi ammonito per essersi tolto la maglia durante l’esultanza. La squadra di Di Francesco torna a vincere dopo cinque partite e si porta al tredicesimo posto con 22 punti, il Cagliari resta a +1 sulla zona retrocessione ma continua la striscia negativa fuori casa.

Foto: Instagram Serie A