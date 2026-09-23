Mazzitelli: “Il Palermo mi cercò anni fa, ma non se ne fece nulla. Posso giocare ovunque”

23/09/2026 | 16:02:54

Luca Mazzitelli si è presentato da nuovo giocatore del Palermo, le parole in conferenza stampa: “Anni fa il Palermo mi ha cercato ma poi non se ne fece nulla. Sto bene, mi manca solo un po’ il ritmo partita ma sto facendo di tutto per mettermi al passo. Da dieci giorni mi alleno con il gruppo, piano piano sarò in condizione. Posso giocare ovunque, sia in un centrocampo a due che in quello a tre: questo aspetto lo deciderà il mister. Tutti qui possono giocare insieme, vedere me e Ranocchia in campo è assolutamente possibile. L’impatto con Inzaghi è stato estremamente positivo, lo conosciamo tutti e ho trovato un allenatore con grandissimo entusiasmo e che sa come si vince. Io spero che Strefezza rientri il prima possibile per darci una mano”.

foto sito palermo