Mazzarri in volo, Mihajlovic sul luogo del…delitto. Toro-Bologna vale tanto

Il volo di Walter Mazzarri per un Toro sempre più a contatto della zona Europa. Tre vittorie consecutive, l’ultima a Frosinone, 45 punti che “parlano” e che pesano. Domani sera un anticipo di grande spessore per i granata che vogliono fare poker e avanzare ancora. Ospite a cena di sarà Sinisa Mihajlovic che con il Toro non ha inciso per come avrebbe dovuto o voluto. Sembrava una grande storia, è finita troppo presto. E al suo posto è arrivato proprio Mazzarri per un nuovo ciclo che, soprattutto dalla scorsa estate, sta dando grosse soddisfazioni. Nel frattempo Sinisa ha archiviato lo Sporting Clube Lisbona, un’avventura che in fondo è come se non avesse avuto inizio. Ha accettato il Bologna per orgoglio e convinzione, il suo lavoro si è visto subito malgrado le sconfitte in casa con la Juve e a Udine. La squadra ha cambiato mentalità e la rincorsa salvezza può proseguire con fiducia, a maggior ragione dopo la spinta arrivata a seguito della vittoria sul Cagliari. E a Torino un po’ per sé e la voglia di riscatto, molto per il Bologna che vuole altri punti per respirare meglio. Invito a cena da Mazzarri, ma il Toro in volo oggi è un cliente difficile per chiunque.

Foto: Twitter ufficiale Bologna