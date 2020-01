Mazzarri: “Vittoria fortunata, ma meritata. Contestazione? Non è legata ai risultati”

L’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria di misura ottenuta contro il Bologna: “Il Bologna è una signora squadra, giocano bene e hanno qualità. Abbiamo avuto un po’ di fortuna, ma ce la siamo meritata, così come la vittoria. Abbiamo giocato con attenzione, è stata una vittoria del gruppo. E’ un campionato più difficile dello scorso anno, noi stiamo facendo bene. Su tutti i campi si combatte, questa nostra posizione ha ancora più valore perché ottenuta con tante assenze“.

La contestazione

“Il brutto campo penalizza un po’ il gioco palla a terra, non so perché sia in queste condizioni. Ambiente? Non voglio commentare, sono discussioni che devono fare altri. Ci contestano per motivi non inerenti al calcio, ma non dico altro. I numeri confermano la buona volontà e il grande lavoro fatto. Futuro? Non ci penso, io guardo già al Sassuolo, qui c’è da fare calcio e fare il massimo con questo gruppo”.

Foto: sito Torino