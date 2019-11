Mazzarri: “Verdi? Non parlo dei singoli. Ho rivisto il ‘vecchio’ Toro”

Soddisfatto per il 4-0 con cui il Torino ha sbancato il Rigamonti di Brescia, ha parlato nel post-gara il tecnico dei granata, Walter Mazzarri: “Le critiche fanno parte di questo mestiere. Non bisogna fare troppi elogi nemmeno oggi, visto com’è andato il secondo tempo. Nel derby ci siamo ricompattato, ho rivisto il Torino dell’anno scorso. Quest’anno il campionato è più competitivo, abbiamo avuto un periodo in cui molti giocatori non erano al top della condizione. Ora la sosta non mi aiuta, avrei voluto avere i giocatori con me”.

Su Verdi: “Non parlo dei singoli, ha fatto bene come tutta la squadra al netto dei 10 minuti iniziali nel secondo tempo. Aldilà del fatto che i primi due gol siano stati segnati su calcio di rigore. C’era tensione, ma oggi ho visto una buona partita”.

Foto: Torino Twitter