Mazzarri torna in Serie A, l’ultima volta con il Torino nel febbraio del 2020

Walter Mazzarri molto presto verrà ufficializzato come nuovo allenatore del Cagliari, come raccontato in serata ha accettato l’offerta di Giulini per guidare il club sardo. Il tecnico toscano torna così in Serie A dopo l’esperienza con il Torino, conclusasi il 4 febbraio 2020.

Il 59enne di San Vincenzo aveva guidato il club granata dal gennaio del 2018, un mandato durato 761 giorni con 89 panchine (38 vittorie, 24 pareggi e 27 sconfitte) e una media punti di 1,55.

Nel 2016-17 aveva provato l’esperienza inglese al Watford, riuscendo a salvare il club giallonero al termine della stagione con 40 punti. Ancora più remote le parentesi all’Inter (dal 2013 al 2015), al Napoli (dal 2009 al 2013) e alla Sampdoria (dal 2007 al 2009). Una carriera di tutto rispetto che viaggia verso una nuova avventura, Mazzarri è pronto per volare in Sardegna e abbracciare il suo nuovo club.

