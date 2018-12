Mazzarri: “Il Torino avrebbe meritato diversi punti in più. È il momento di cambiare marcia”

Intervenuto in conferenza stampa, Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato della partita di domani contro il Genoa: “La squadra avrebbe meritato diversi punti in più. Si è meritato di perdere, secondo me, due partite. Con il Parma abbiamo tenuto sempre il pallone ma attaccando senza criterio ed equilibrio. E anche con il Napoli: abbiamo sbagliato partita concedendo troppo a una squadra fortissima. Contro la Roma, invece, non meritavamo assolutamente di uscire sconfitti. Ora è il momento di cambiare marcia, con più determinazione nel fare gol. Bisogna raccogliere di più. Mi riferisco anche alle partite con Fiorentina e Bologna“.

Foto: sito ufficiale Torino