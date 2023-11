Mazzarri sul paragone Kvara-Lavezzi: “Al Pocho mancavano voglia e fiato per sacrificarsi”

Oltre al paragone tra Osimhen e Cavani, Walter Mazzarri ha avuto modo di dire la sua in merito ad un altro affascinante confronto, quello tra Kvara e Lavezzi. Queste le sue parole in conferenza stampa:

“Mentre Cavani e Osimhen si assomigliano caratterialmente e anche tatticamente, il confronto tra Lavezzi e Kvara è già diverso. Lavezzi era uno che non rientrava come fa il georgiano, non aveva voglia e fiato di sacrificarsi. Oggi è un calcio diverso. Come ruolo in campo sono simili, entrambi sul controllo palla e l’uno contro uno sono fortissimi”.