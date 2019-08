Mazzarri su Nkoulou: “Volevo fargli vedere alcuni errori, non posso pregarlo…”

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo sul Sassuolo soffermandosi sul caso Nkoulou: “Con o senza di lui, abbiamo avuto solo un giorno e mezzo per prepararla. Ho corretto gli errori post-Wolverhampton come sempre, ho chiamato i miei difensori perché avevamo fatto qualche errore di troppo. Nkoulou mi ha detto che non c’era con la testa, ho tentato fino all’ultimo di convincerlo: l’ho chiamato più volte, mi ha sempre detto che non aveva la testa. Allora l’ho sostituito, chi non c’è con la testa non può giocare. Abbiamo fatto ciò che volevamo fare, era normale calare nel finale. Si è sofferto fino alla fine perché eravamo a corto di energie. Ma dal primo gol nostro al 2-1, abbiamo creato sei palle gol: dovevamo fare il tris, così avremmo sofferto meno. Facciamo fatica a chiudere le partite, bisogna lavorare. Nel complesso sono contento”.

Foto: Torino sito ufficiale