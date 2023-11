Mazzarri su ADL: “Ho un rapporto bello, ci diamo del tu. C’è stato un equivoco per un paio di anni, poi ci siamo risentiti”

Nel corso della conferenza stampa avvenuta nella giornata di oggi, Mazzarri ha avuto modo di tornare a parlare dello screzio avuto in passato con Aurelio de Laurentiis.

Le sue parole: “Io ho un rapporto con lui da quando sono andato via, c’è stato un equivoco per un paio di anni, poi ci siamo risentiti e c’è stato un rapporto così bello, in amicizia, ci diamo del tu, al di là del mio ritorno da allenatore. Il rapporto è importante, chiedetelo a lui e sarà il primo a dirlo”.

Foto: De Laurentiis sito Napoli