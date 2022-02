Mazzarri: “Sono sicuro che daremo del filo da torcere all’Atalanta. Baselli? Rispetto al passato mi aspetto più cattiveria nella fase passiva”

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Atalanta: “È una partita complicata e lo sappiamo, ma nel girone di ritorno abbiamo visto un Cagliari diverso, più propositivo e mi fa ben sperare per il futuro. Non ho mai pianto le assenze, ne troverò comunque undici e daremo del filo da torcere anche all’Atalanta. Baselli? A Torino con me ha dimostrato di essere un giocatore che ci può dare una mano: tecnicamente non si discute, ma deve stare bene fisicamente per essere più cattivo in fase passiva rispetto al passato. A 30 anni la maturità è completa, mi aspetto che quando sarà in condizione al top riesca a darci il suo contributo in entrambe le fasi, specie in fase passiva”.

FOTO: Twitter Cagliari