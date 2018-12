Mazzarri: “Avevo smesso di fumare, ma poi Moratti una notte…”

Walter Mazzarri, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Genoa, ha parlato anche del suo vizio di fumare: “Abbiamo fatto una buona gara, per assurdo si è giocato meglio quando il Genoa era in undici. Nella ripresa, dovevamo chiudere la partita ma abbiamo sprecato tante palle gol in contropiede, a volta facciamo cose incomprensibili. Kouamé oggi ha giocato da campione. Se prometto di fumare meno? Veramente io avevo smesso di fumare, poi una sera all’Inter Moratti mi tenne fino alle due di notte a parlare e fumava, fumava. E mi disse, fumi pure se vuole…”.

Foto: sito ufficiale Torino