Mazzarri: “Siamo il Napoli e dovevamo fare tre punti, altrimenti si sarebbe innescato un brutto meccanismo”

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, dopo il successo contro il Cagliari è intervenuto al microfono di DAZN: “Era una vittoria importantissima per noi, bisognava ripartire. Siamo il Napoli e dovevamo fare tre punti, altrimenti si sarebbe innescato un brutto meccanismo perché la squadra che ha vinto lo Scudetto, in un momento così, con diverse sconfitte in casa, poi il morale e le condizioni dei ragazzi sarebbero stati messi alla prova. Quindi per noi era importantissimo fare risultato”

Foto: Twitter Napoli