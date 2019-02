Mazzarri: “Siamo dei polli autolesionisti, facciamo troppa fatica a segnare. Sull’espulsione…”

Così Walter Mazzarri, tecnico del Toro, ai microfoni di Radio Rai dopo la vittoria contro l‘Udinese: “Vittoria importante nonostante i pericoli? Siamo dei polli, autolesionisti, abbiamo avuto la palla per chiudere la gara diverse volte, se non lo fai le squadre tentano il tutto per tutto fino alla fine, stavamo per pagare anche se l’inerzia della gara l’abbiamo avuta noi anche per le occasioni che abbiamo creato. Espulsione? Preferisco non commentare, traete voi le vostre conclusioni. Modulo? Dipende dia giocatori che ho disposizione, dagli avversari, dipende da tante cose, per dare delle variabili che non si aspettano e noi abbiamo dei vantaggi, facciamo però sempre troppa fatica a concretizzare le occasioni che abbiamo”, ha chiuso Mazzarri.

Foto: sito ufficiale Torino