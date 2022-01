Mazzarri sconsolato: “Abbiamo perso due punti meritatissimi per stupidità e leggerezze nostre”

Walter Mazzarri sconsolato ai microfoni di Sky dopo il pareggio con la Fiorentina: “La partita ormai era vinta. Eravamo in vantaggio, in 11 contro 10, bastava continuare a giocare anche se abbiamo sbagliato il 2-0. Dispiace di aver buttato due punti che erano meritatissimi. Li abbiamo persi per stupidità e leggerezze nostre. Sono talmente arrabbiato di aver buttato la vittoria…però devo fare i complimenti ai ragazzi. Hanno giocato tanti giovani, tanti che non si erano allenati. Buttare due punti così però li digerisco male perché è delittuoso. Il gol di Sottil è l’unico tiro del secondo tempo della Fiorentina. Siamo stati ingenui, dobbiamo crescere”.

FOTO: Twitter Cagliari