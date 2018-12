Mazzarri: “Salvo solo il risultato, loro andavano al doppio di noi. La rosa non è matura”

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 sul Sudtirol in Coppa Italia. Ecco le sue parole: “La cosa che mi ha dato fastidio è che gli altri andavano al doppio di noi e ci pressavano. Non mi è piaciuto quasi nulla al di là del risultato perché la qualificazione era obbligatoria, altrimenti sarebbe stato un dramma. Farò vedere domani questa partita a tutti per far capire come ci aggredivano i portatori di palla. Probabilmente non si è capito che partita fosse, nonostante due giorni di ritiro e l’averlo detto in tutti i modi. Io e i miei collaboratori avevamo capito il pericolo che questa rosa non fosse matura, per questo siamo andati in ritiro già la sera prima. L’abbiamo preparata come una partita di Champions, non mi sento in colpa di nulla, ma non è bastato”.

Foto: sito ufficiale Torino