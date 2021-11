Mazzarri: “Per le tante assenze non mi lamento. Il VAR deve essere usato nello stesso modo per tutti”

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra Cagliari e Atalanta. Ecco le parole dell’allenatore rossoblù: “È da quando sono arrivato che ci mancano sempre diversi giocatori importanti, ormai è una costante. Ho già detto anche troppo, l’allenatore non deve mai dare la sensazione di lamentarsi delle assenze. Devo solo far capire ai giovani che sono validi e dobbiamo fare il massimo per rendere difficile la vita all’Atalanta“.

Sul VAR e gli espisodi: “Ci sono anche gli errori degli arbitri. In questo momento, anche un punto può cambiare la situazione, perché con i pareggi con Roma e Bologna non saremmo stati più ultimi. Questo mi fa arrabbiare, perché questi punti ci avrebbero dato una mano: in partite equilibrate come queste, l’episodio decide il risultato. Il Var deve essere usato per tutti, nello stesso modo“.

Foto: Twitter Cagliari