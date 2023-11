Mazzarri parte benissimo: 2-1 Napoli a Bergamo con Kvaratskhelia più Elmas

Il Napoli festeggia una vittoria trionfale contro l’Atalanta per 1-2 in una partita ricca di emozioni, segnando l’inizio della gestione di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra. La squadra ha saputo rispondere con grinta e determinazione, conquistando i tre punti contro un avversario tosto come l’Atalanta.

Il primo tempo ha visto l’apertura delle ostilità con il gol di Kvara al 44′, un momento cruciale che ha innescato l’entusiasmo dei tifosi partenopei. La rete è stata il perfetto preludio a un secondo tempo altrettanto emozionante.

Al 53′, l’Atalanta ha risposto al vantaggio degli azzurri con una magistrale conclusione di Lookman, dimostrando la varietà di talenti nella squadra di Gasperini.

Il culmine del successo è arrivato al 79′, quando Elmas ha messo il sigillo sulla vittoria con una rete che ha fatto esplodere di gioia i tifosi del Napoli. Questa vittoria non solo rafforza la posizione del Napoli in classifica, ma segna anche l’inizio promettente del percorso di Mazzarri alla guida della squadra.

Il debutto vincente di Mazzarri sulla panchina del Napoli è un segnale positivo per i tifosi, che ora possono guardare con fiducia al futuro. La sua impronta tattica e la capacità di motivare la squadra sono già evidenti, aprendo prospettive ambiziose per il club.

Foto: Mazzarri Twitter Juventus