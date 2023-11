Mazzarri: “Osimhen come Cavani? Lo ammetto, sono molto simili”

Nel corso della conferenza stampa avvenuta nella giornata di oggi, Mazzarri si è sbilanciato in merito al paragone Osimhen–Cavani.

Le sue parole: “Sono davvero simili, è oggettivo. L’ho visto in TV ed è questa l’impressione che ho. È importante avere il feeling con il mister, è questa la chiave con gli attaccanti importanti. Con Osimhen sarà importante avere un rapporto speciale per far sì che renda al massimo del suo potenziale”.

Foto: Instagram Napoli