Mazzarri: “Oggi è stata fatta la prima tappa di un cammino difficilissimo. Mercato? La società è stata tempestiva”

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa della Sampdoria: “Ci dobbiamo scordare l’euforia di questa partita ma continuare a lavorare come abbiamo fatto. Oggi abbiamo fatto la prima tappa di un cammino difficilissimo. E’ una partita che ci dà fiducia, ci voleva anche se quattro, cinque punti in più ce li saremo meritati. Dobbiamo migliorare ancora ma è una squadra giovane e soprattutto in difesa abbiamo fatto una grande partita. Mercato? La società è stata tempestiva. Il reparto dove serviva di più è stato rinforzato. Oggi abbiamo giocato con una difesa molto giovane e ha preso sicurezza col passare del tempo. Sappiamo però delle difficoltà del mercato di gennaio. Relaziono la società e spero che faccia gli aggiustamenti che servono. Anche per rinforzare la rosa che, fra infortuni che sapete, eravamo pochi”.

FOTO: Twitter Cagliari