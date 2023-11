Mazzarri: “Non mi lamento più, sono un nuovo Mazzarri. Non sono stanco, ho dormito 12 ore al giorno”

Intervenuto nella sua prima conferenza stampa da nuovo allenatore del Napoli, Mazzarri ha ironicamente scherzato in merito alle sue famose lamentele passate nel corso della sua carriera.

Le sue parole: “Sono famoso per lamentarmi, adesso c’è un nuovo Mazzarri: non mi lamento più. Un piacere allenare un gruppo così, lo scudetto dell’anno scorso qualcosa di incredibile”

Sempre sullo scudetto passato: “Quando entri in un momento così delicato non puoi pensare allo scudetto, si pensa partita dopo partita e alla fine tireremo le somme. Oggi bisogna pensare solo a risolvere i problemi che ci sono in squadra”.

Foto: Mazzarri Twitter Juventus