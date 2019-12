Mazzarri: “Non è il momento di guardare la classifica. De Silvestri? Gli esami hanno escluso fratture”

L’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria conseguita contro la Fiorentina per 2 a 1: “Abbiamo fatto un buon primo. Pressavamo bene, buone trame, potevamo ottimizzare di più le giocate e fare un altro gol. Sapevamo che per tutta la gara non avremmo potuto avere quell’atteggiamento, infatti poi è venuta fuori la Fiorentina. Dal 2-0 in poi mi sono arrabbiato, abbiamo concesso troppo“.

Classifica

“No, non bisogna guardarla ma concentrarsi su prestazione ed errori. Non siamo riusciti a fare il terzo gol anche perché il campo era brutto. La Fiorentina non molla e abbiamo rischiato, bisogna fare sempre il massimo. Correggerò tanto in vista di Verona, un campo difficile”.

Le prestazioni dei singoli

“Zaza ha fatto un’ottima gara. Anche la stampa aiuta a pungolare un allenatore e a stimolare meglio un giocatore. Lui mi ha messo in difficoltà, una settimana fa era meno brillante e lo avevo lasciato fuori. Oggi ha fatto una grande partita, peccato che non abbia fatto doppietta. Ansaldi ha un gran tiro, l’ho messo anche in trequarti perché pensavo potesse segnare di più. Quando gioca come oggi è un campione, è un giocatore completo, ma va pungolato perché ogni tanto si rilassa. Bremer in grande crescita, oggi partita eccezionale”.

Infortunio De Silvestri

“E’ meno grave di quanto si pensasse, si parla di contusione rotulea sinistra: al Cto gli esami hanno escluso fratture”.

