Mazzarri: “Mi sarebbe piaciuto allenare il Marsiglia. Futuro? Posso andare ovunque, attendo un progetto stimolante”

Dopo l’addio di André Villas-Boas, il Marsiglia per la successione aveva pensato anche a Walter Mazzarri. In un’intervista a France Football, l’allenatore ha detto la sua sull’interesse dei francesi. “Mi ha riempito di orgoglio. Mi sono commosso quando ho sentito che molti fan del Marsiglia volevano che venissi. Il Marsiglia è un club entusiasmante, andarci sarebbe stata una sfida affascinante. Mi piacciono questo tipo di club molto caldi, mi emoziona: è in quelle circostanze che do il massimo”. La trattativa poi non è andata a buon fine visto che l’OM per la panchina ha scelto Jorge Sampaoli: “Sfortunatamente, non è successo, non ha senso parlarne. Un peccato perché questo tipo di progetto mi sarebbe piaciuto”.

Attualmente libero, Mazzarri, per il futuro si è detto aperto a tutte le opportunità. “Posso andare ovunque, Italia, Francia, Germania, Spagna. Ho solo bisogno di un progetto stimolato e farlo mio”.

FOTO: Sito ufficiale Watford