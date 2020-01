Mazzarri: “Ko immeritato, ci siamo fatti male da soli. Verdi? Ecco perché l’ho tolto”

Così Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 in casa del Sassuolo: “Il cambio di Verdi? Stavamo soffrendo. Fino a quel momento non riuscivamo ad uscire in palleggio come fatto nel primo tempo. Abbiamo perso dei palloni al limite dell’area, loro spingevano e vedevo che soffrivamo lì. Ho cercato di mettere un giocatore più fresco che ci avrebbe permesso di ripartire. Noi dovevamo chiudere la partita con un’occasione clamorosa di Belotti e loro hanno trovato un eurogol. Sull’euforia del Sassuolo siamo stati ingenui noi. Dovevamo far passare il momento e invece ci siamo fatti male da soli. Se si va a vedere le occasioni clamorose le abbiamo avute di più noi. Il calcio è così. Oggi era minimo da pareggio. Io vorrei di più. Loro sono micidiali nelle ripartenze. Venivamo da un momento positivo e perdere brucia”, ha chiuso Mazzarri.

Foto: sito ufficiale Torino