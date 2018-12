Mazzarri: “Se giochiamo al massimo possiamo mettere in difficoltà il Milan. Zaza può fare di più”

Intervenuto in conferenza stampa, Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato della partita di domani in casa del Milan partendo dagli errori della sua squadra, spesso dovuti alla scarsa concentrazione: “Se succede domani c’è da preoccuparsi. Mi sono arrabbiato giovedì ma ci sta ma non penso che una cosa del genere possa succedere contro il Milan. Noi quando abbiamo giocato al massimo, siamo riusciti a creare difficoltà alle grandi”. Su Zaza: “Simone giovedì ha fatto bene. Sa che può fare ancora meglio e sta crescendo giorno dopo giorno. Purtroppo in alcune circostanze non è entrato con la mentalità giusta”. Sugli avversari: “Abbiamo molti giocatori con caratteristiche comuni. Suso? Con il mio staff lavoriamo su tutto e quindi sono abbastanza tranquillo”. Su Ola Aina: “Bene con il Genoa, male giovedì. Lui ha grandissime potenzialità ma deve trovare la continuità. Se impara la lingua secondo me può fare ancora di più”. Sul modulo: “Ho varie idee e qualcosa la posso fare anche a gara in corso. Per esempio Ansaldi può giocare anche a centrocampo”.

