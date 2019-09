Mazzarri: “Domani voglio una prova di forza. Nkoulou? Ora le gerarchie sono cambiate”

Alla vigilia della sfida tra il suo Torino e il Lecce, ultimo posticipo di questa terza giornata di Serie A, Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa. queste le sue parole: “Il Lecce non ha fatto punti, ma gioca bene e a memoria. Hanno pagato il dazio della Serie A, ma verranno qui a giocarsela. Dobbiamo vedere il pericolo e dimostrare di essere cresciuti specialmente contro le squadre più abbordabili. Chiederò una prova di forza. Fino a gennaio saremo questi, siamo un gruppo numericamente ampio. Ho detto a tutti questo: bisogna stare bene fisicamente, essere al top, altrimenti giocano altri. Verdi è arrivato da una preparazione diversa e lui stesso ha ammesso che ha bisogno di tempo, fisicamente può migliorare ancora tanto. Con Nkoulou è successo quel che è successo, c’è stato un percorso e gli ho detto: «Ti alleni con noi, ma le gerarchie sono diverse. Dovrai dimostrare di meritare il posto con i fatti». Ci sono altri giocatori che stanno facendo benissimo, toccherà a me vedere come si allenerà, esattamente come capita con gli altri. A gennaio ci sarà il mercato con i giocatori che potranno parlarci e vedremo cosa fare. Ringrazio il presidente per la stima che ha dimostrato nei miei confronti. I contratti sono una formalità: al momento penso solo al Lecce. Quando la società vorrà sedersi, ci troveremo: ma serve trovare il tempo perché sia io sia il presidente lavoriamo tantissimo. Per quelli come me, basta una stretta di mano, non c’è bisogno di firmare. Zaza sta bene, è recuperato ed è a disposizione. Oggi proviamo Lukic, vediamo. Iago è difficile dirlo: ha giocato su un sintetico, bisognava fare attenzione. È un test utile per la potenza aerobica, ma non è stato così indicativo. Da martedì lo valuteremo meglio. Voto al mercato? Io non sono uno solito a dare voti. La società ha cercato di fare il meglio: Verdi e Laxalt, come Zaza un anno fa, sono arrivati a campionato in corso e faremo gli esperimenti in gara ufficiale. Sta ai giocatori dimostrare di meritare la fiducia e di cercare, se possibile, di migliorare il girone di ritorno di un anno fa”.

Foto: twitter Torino