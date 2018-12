Mazzarri: “Derby contro la Juventus? Daremo il massimo e conteremo sulla legge dei grandi numeri”

Intervistato da Torino Channel, Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato del derby in programma sabato sera contro la Juventus: “Io finisco una partita e penso già a quella dopo. Cercheremo di prepararli al meglio affinché possano affrontare i primi in classifica nel modo migliore. Stiamo già correggendo la partita col Milan. Chi ha giocato col Milan sta bene sia di fisico che mente. Bisogna preparare al meglio la settimana per arrivare in campo carichi e dare il meglio contro una squadra per cui i risultati parlano da sé”. Sulla sfida con Allegri: “Giustamente a livello giornalistico lo dovete fare ma in campo vanno le squadre, noi li aiutiamo a rendere: alla fine giocano i giocatori. Sarà un duello tra Torino e Juventus”. Sulle sensazioni: “L’importanza del derby l’ho capita fin da subito, noi possiamo garantire che daremo il massimo per il resto proclami non ne faccio. Cercheremo di dare più input possibile affinché vada bene. Contiamo anche sulla legge dei grandi numeri”.

Foto: sito ufficiale Torino