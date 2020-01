Mazzarri: “Contro il Sassuolo una partita trappola. Siamo un bel gruppo, le critiche ci hanno unito. Verdi? Tutto risolto”

L’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Sassuolo: “E’ una partita trappola: la loro classifica non è delle migliori, ma giocano a calcio e domenica scorsa non meritavano il risultato ottenuto. A volte commettono ingenuità, ma possono mettere in difficoltà chiunque. Dobbiamo vedere il pericolo e stare attenti in fase difensiva, come abbiamo fatto nelle ultime partite. Sono una squadra che può riprendersi, hanno un organico molto importante. Non sono da sottovalutare“.

Momento Torino

“Siamo un gruppo vero, i ragazzi credono nell’allenatore e nelle critiche ci siamo compattati. Il campionato di quest’anno è più difficile, gli stessi punti della stagione scorsa valgono di più: le squadre sono migliorate, anche le piccole hanno più coraggio. Vedremo in futuro dove arriveremo”.

Verdi

“Ci sono situazioni che fanno bene a giocatori come lui: quando si commette un errore, se lo capisce subito e si chiede scusa a tutti è una cosa positiva. Voleva dimostrare di aver capito, proprio come piace a me. Il problema è risoltissimo, l’ho visto carico. Baselli convocato”.

Infortunati

“Abbiamo recuperato Baselli e Iago, mentre purtroppo non ho recuperato Zaza e ha fatto differenziato. Ansaldi prosegue il lavoro personalizzato, Parigini dovrebbe rientrare, Bonifazi ha accusato una sindrome influenzale ed è tornato a casa”.

Iago Falque

“Rientra oggi ed è a disposizione: la panchina è numerosa, è una risorsa per noi. E’ bene che torni in gruppo, poi si vedrà. Millico lo tengo in considerazione, conosco pregi e difetti e per inserirlo in questa squadra servono i presupposti. Vedremo”.

