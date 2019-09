Mazzarri: “Contro il Lecce la mia peggior partita in granata. Nkoulou resta fuori”

Walter Mazzarri ha presentato in conferenza stampa la trasferta che vedrà impegnato il suo Torino a Genova contro la Samp. Queste le sue dichiarazioni: “Per la Sampdoria tre partite non sono indicative, specialmente quando si cambia un allenatore. I ragazzi erano abituati ai metodi di un altro tecnico, si devono adattare. Contro il Lecce di positivo non c’è stato nulla, è stata la nostra peggior partita da quando sono arrivato a Torino. Non mi è piaciuta l’interpretazione della partita, anche nella ripresa siamo stati sfilacciati e lunghi. Domani voglio vedere una squadra aggressiva e voglio vedere tutto ciò che ci ha contraddistinto in questi mesi insieme. L’anno scorso il rendimento dei nostri difensori era da 100 e forse di più, ora si fermano a 60. C’è chi è tornato in ritardo dalle Nazionali quest’estate ed è normale non essere al top. C’è Djidji che si è dovuto operare e abbiamo dovuto accelerare il suo rientro. Chi ha fatto tutta la preparazione sono Izzo e Bremer, per il resto abbiamo dovuto correre dei rischi. Lyanco si è fatto male due volte, ora sta bene, ma ciò che dovevamo fare con lui durante le amichevoli estive lo stiamo facendo ora. Non possiamo sapere il suo minutaggio, ma se giocherà dall’inizio probabilmente dovrà essere sostituito. Il discorso di Nkoulou lo sapete. Fossimo stati in emergenza, lo avrei portato. Si è allenato in disparte 23 giorni, non può avere la condizione ottimale. Da cinque giorni è tornato con noi, ho ritenuto che si allenasse con Ansaldi oggi e che lunedì facesse la partitella. Se farà quello che spero che faccia, dovrei convocarlo con il Milan. Non c’è motivo di cambiarne tre o quattro, non facciamo l’Europa. In base a chi ho visto più in forma farò delle scelte, ma non abbiamo la necessità di fare cambi. Avessero fatto bene con il Lecce li avrei riconfermati tutti, non devo pensare al turnover. Al massimo ci ragionerò poi tra il Milan e il Parma“.

Foto: sito ufficiale Torino