Mazzarri: “Con un pizzico di fortuna in più potevamo battere il Napoli”

Queste le parole di Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 casalingo contro il Napoli: “La classifica preferiamo non guardarla. Ci mancano dei punti nelle sette gare giocate, per errori nostri e non, secondo me potevamo avere almeno 2-3 punti in più. Il Napoli è una squadra che anche quando spreca un po’ crea tantissime palle gol. Siamo partiti un po’ contratti, poi siamo migliorati. Nel secondo tempo credo che abbiamo fatto davvero bene, purtroppo non siamo stati fortunati su alcune palle gol. Grande secondo tempo comunque, con un pizzico di fortuna in più potevamo portare a casa la vittoria”.

Foto: sito ufficiale Torino