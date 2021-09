Mazzarri: “Complimenti ai ragazzi ma hanno già capito che non mi accontento mai”

Walter Mazzarri, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Lazio al suo debutto con i colori del Cagliari: “Complimenti ai ragazzi perché li ho bombardati in questi giorni, ma hanno mostrato grande disponibilità. Abbiamo concesso quasi niente nel primo tempo creando più noi, nel secondo siamo un po’ calati e con più energie potevamo anche chiuderla. Di base sono contento, anche se loro hanno già capito che non mi accontento mai. Dispiace solo perché abbiamo pareggiato”.

Come è stato tornare in panchina?

“Sono contento. Ho aspettato il momento giusto, mi sono aggiornato e sono entrato. Energie ne ho tante e mi sono concentrato sull’aspetto tecnico e motivazionale per farli rendere da subito, come se fosse la mia prima esperienza”.