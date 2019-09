Mazzarri: “Chiedo scusa ai tifosi, la colpa è mia. VAR? C’erano due rigori”

Walter Mazzarri, tecnico del Toro, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna contro il Lecce: “Chiedo scusa ai tifosi: sono stati eccezionali nonostante la brutta prestazione. Abbiamo sbagliato quasi tutto. Forse abbiamo sbagliato anche in settimana. Abbiamo avuto anche un giorno in più: si è andati troppo piano. I giocatori erano sotto tono. Sembravano i fratelli di quelli della scorsa partita. Non gli ho fatto capire che il Lecce gioca bene. Ho già verificato con 3 o 4: la colpa è mia. Al di là del possesso palla, sarebbe bastato concentrarsi su quanto fatto di solito. Il primo gol subito non deve esistere. Il VAR? Commentatelo voi, non mi interessa: il Lecce poteva farci anche prima il secondo gol. Le immagini le vedete voi. Per me sono rigori tutti e due. Troppa pressione? Potrebbe essere una delle cause, ma sbagliare i passaggi poi semplici non va. Sono deluso e dispiaciuto per la gente. Oggi abbiamo mancato la prestazione”.

Foto: sito ufficiale Torino