Mazzarri: “Champions? Non ci poniamo limiti. La Juve sembra invincibile, ma sabato…”

Al termine di Milan-Torino, il tecnico granata Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: “Fino a venti minuti dalla fine meritavamo di vincere. Nel finale, dopo aver speso tanto, ci siamo abbassati e abbiamo rischiato di perdere. Nel primo tempo siamo stati strepitosi, è mancato solo il gol. Dobbiamo migliorare qualcosa nell’ultimo passaggio. Cosa manca al Torino per la Champions? Non ci poniamo limiti. Quando facciamo le cose per bene io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Non dico altro. In più ci manca anche qualche punto… Sabato c’è la Juve? Vogliamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi. Loro sembrano invincibili, ma sabato vediamo che succede. La mia espulsione? Orsato è un bravo arbitro, ma in quella circostanza non ero d’accordo e sono uscito dall’area tecnica”.

Foto: sito ufficiale Torino