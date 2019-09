Mazzarri: “Brutto risultato, per me immeritato. Siamo stati autolesionisti”

Il Torino perde nel finale dell’ultimo posticipo della sesta giornata di Serie A dopo aver tenuto il pareggio contro il Parma in dieci uomini fino a due minuti dalla fine. Nel post-partita, il tecnico granata Walter Mazzarri ha commentato così ai microfoni di Sky Sport: “Giocare più di un’ora in dieci condiziona la prestazione, e noi abbiamo fatto ingenuità assurde. Eravamo in vantaggio meritatamente e abbiamo regalato il 2-2. La partita è stata storta, ora ci prendiamo questo brutto risultato secondo me immeritato. All’inizio della gara siamo stati autolesionisti: potevamo fare molto meglio sul gol di Kulusevski. Sul finale la squadra era stanca, giocare in dieci mette alle corde chiunque. Le energie sono venute a mancare, ma il minimo che meritavamo era un pareggio. Invece è girato tutto storto. Fossimo rimasti in undici avremmo visto un’altra partita. È un peccato buttare prestazioni del genere per queste ingenuità. Quando fai un calcio aggressivo bisogna che i giocatori in difesa siano in forma. Abbiamo avuto tanti problemi con i difensori, non abbiamo mai avuto tre difensori realmente in forma. Non siamo mai stati al 100%, e quando si commette un errore in difesa poi si prende gol“.

Foto: sito ufficiale Torino