Mazzarri: “Bisogna iniziare a ottenere risultati. Mercato? La società è al corrente delle mie indicazioni”

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria, parlando di mercato e non solo: “Vorrei che il 2021 venga dimenticato, mi auguro di iniziare il 2022 in modo totalmente diverso. La partita con la Juventus mi è piaciuta, perché abbiamo fatto una partita importante. Da lì bisogna ancora migliorare alcune cose, ma come approccio alla partita mi è piaciuta, nel secondo tempo abbiamo prodotto un bel calcio e alcune occasioni nitide. Vorrei che tutte le partite si affrontassero in questo modo. Mercato? Ho dato come allenatore indicazioni alla società su quello che serve, loro sanno bene quello che ho detto. Vediamo cosa sarà possibile fare, penso che la società abbia in mente di fare qualcos’altro in più, ma non dico cosa. Il mercato è iniziato ora e non è facile. È arrivato Lovato, Goldaniga è stato fermato dal Covid. È presto per i giudizi, abbiamo bisogno di fare prestazioni convincenti e fare punti”.

FOTO: Twitter Cagliari