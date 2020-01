Mazzarri: “Atalanta, chapeau! Servirà una partita eccezionale. Verdi ha la mia fiducia, gli occorre l’episodio per svoltare”

L’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l’Atalanta: “Ogni partita fa storia a sé, il passato conta relativamente. Non voglio parlare troppo della nostra situazione infortunati, non voglio trovare alibi. Ci siamo allenati forte: troppo spesso capita di calare nella ripresa, a Sassuolo abbiamo concesso tanti errori che ci sono costati punti importanti“.

Stagione Torino

“Conoscete la matematica, queste considerazioni le fate voi. I confronti non li faccio io, ma penso solo all’Atalanta e a dare le indicazioni giuste ai miei ragazzi. Loro sono forti, l’ho vista contro l’Inter ed è una squadra di altissimo livello. Serve una partita eccezionale per metterli in difficoltà”.

Verdi

“Ha la fiducia mia, del club e dei compagni. A volte quando uno vuole spaccare il mondo bisogna aiutarlo, vuole strafare, è un ragazzo sensibile e magari può capitare che non sia tranquillo. Deve giocare semplice e metterla sulla quantità, gli capita anche di disperdere troppe energie che poi gli mancano nella ripresa. Non pensa solo a se stesso, da un giorno all’altro possiamo vedere un giocatore diverso e magari vedremo giocate come il palo contro il Bologna. Gli basta un episodio che possa cambiargli il momento”.

Sull’Atalanta

“Da anni è una realtà, se riescono a fare al meglio le cose in campo mettono in difficoltà chiunque. Probabilmente con altre due o tre squadre hanno il miglior attacco della serie A, Gomez, Ilicic e Zapata sono campioni. Gasperini è stato bravo a inserire chi è arrivato e a farli migliorare tutti. Hanno grande forza fisica e atletismo, sono tutti cresciuti tecnicamente. Chapeau”.

