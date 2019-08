Mazzarri: “Abbiamo commesso troppi errori. Ritorno? Io ci credo. Sul mercato…”

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con il Wolverhampton, andata dei playoff di Europa League: “Siamo partiti un po’ contratti, forse i ragazzi hanno sentito in modo particolare questa sfida e non siamo stati fluidi nel palleggio. Alla fine abbiamo fatto una buona partita contro una squadra molto forte, che fa del contropiede la sua arma migliore. Siamo stati ingenui a concedere queste ripartenze, abbiamo fatto errori che di solito non facciamo. Adesso dobbiamo andare in Inghilterra: se giocheremo con meno apprensione, può succedere di tutto. Il Wolverhampton ha grande qualità, con risorse incredibili: se paghi un giocatore 40 milioni, è normale che sia forte. Io ci credo, se giochiamo come abbiamo fatto in altre partite, sono sicuro che non è ancora finita. Non voglio cercare alibi, potevamo fare meglio ed essere meno ingenui. Dovevamo fare più attenzione su Jimenez: abbiamo fatto degli errori e li abbiamo pagate. A questi livelli gli episodi fanno la differenza. Abbiamo avuto più possesso palla, ma alla fine hanno vinto loro 3-2: questo è il calcio. Mercato? Di queste cose ne parlo col presidente, non mi piace parlarne in pubblico. Verdi? Parlo solo dei giocatori che ho a disposizione”.

Foto: sito ufficiale Torino