Mayoral: “Sento la fiducia del mister. Contento del gol”

La Roma gioisce per la vittoria sul Parma e per il primo gol di Borja Mayoral in Serie A. L’attaccante spagnolo, ai microfoni di Roma TV, ha commentato la sua prima gioia e il momento dei giallorossi.

Queste le sue parole: “Sono molto contento del gol fatto. Ci voleva per darmi continuità e fiducia. Il mio inserimento? Mi ha aiutato molto Pedro, lui ha grande esperienza e capisce come adattarsi in altri campionati. Poi parlo molto con Mkhitaryan, due giocatori così ti aiutano molto. Sto qui solo da un mese, ma mi sto abituando bene. Sento la fiducia del mister, mi trovo bene con i compagni. Loro mi hanno accolto benissimo, tutti mi hanno aiutato. Mi sento bene sia dentro che fuori dal campo. Dzeko? Un grande attaccante, possiamo anche coesistere, spero possa superare presto il problema del virus e tornare a darci una mano”.

Foto: Twitter Roma