Mayoral bussa due volte: la Roma passa anche a Kiev (2-1) e va ai quarti di Europa League

Una buona Roma vince anche al ritorno contro lo Shakhtar Donetsk e si qualifica ai quarti di finale di Europa League. I giallorossi chiudono 0-0 il primo tempo a Kiev, senza rischiare nulla contro gli ucraini, anzi, Mayoral al 44′ ha avuto l’occasione per chiudere definitivamente i conti ma è stato anticipato dal portiere di casa.

Apprensione per un testa contro testa tra Ibanez e Kumbulla, entrambi rimangono in campo nonostante il forte colpo subito.

Nella ripresa passa subito la Roma e proprio con Mayoral, che di testa non può fallire da pochi metri e fa 1-0.

Al 58′ Karsdorp rimedia un cartellino giallo pesante, infatti l’esterno giallorosso era diffidato e salterà l’andata dei quarti di finale. Due minuti più tardi Junior Moraes ristabilisce la parità dopo la sponda di Alan Patrick. Al 72′ la squadra di Fonseca si riporta avanti con un gol tutto spagnolo: Pedro lancia Carles Perez che serve a porta vuota Mayoral. Tutto facile per il centravanti spagnolo ed è 2-1, risultato che resiste fino al triplice fischio: la Roma trionfa anche in Ucraina e vola ai quarti.

Foto: Twitter Roma