Mayoral: “Alla Roma Mourinho non sapeva perdere e sparlava nello spogliatoio”

25/07/2026 | 10:23:38

Borja Mayoral, attaccante classe ’97 in forza al Getafe, ha raccontato ai microfoni di Marca le sue difficoltà con il diabete, i continui infortuni e il rapporto con i vari allenatori incontrati in carriera. Si è poi soffermato sul suo periodo alla Roma, dal 2020 al 2022, criticando José Mourinho per i suoi modi di fare.

Le parole: “Gli allenamenti erano molto competitivi e molto divertenti. Anche se la mia situazione non era ideale, mi sono davvero divertito ad allenarmi con lui. Col tempo mi ha persino sorpreso. Dalle conversazioni che abbiamo avuto e da alcune cose che mi ha detto prima di certe partite, ho sentito che apprezzava il mio lavoro. Ricordo che in un’occasione mi disse che avrei meritato di giocare molto prima e parlò molto bene di me in una conferenza stampa. Mi fermerò su quello. Era una persona molto legata. Con Gonzalo Villar, Carles Pérez e gli spagnoli parlò molto del suo periodo al Real Madrid. Essendo sempre stato molto curioso, ho colto l’occasione per chiedergli molte cose sul suo periodo a Madrid. Il meno possibile? Forse era un po’ perché, non sapendo come perdere, faceva commenti nello spogliatoio che non mi piacevano. Non solo verso di me, ma anche verso altri colleghi. Capisco che sia una persona molto competitiva e che a caldo possiamo tutti dire cose, ma credo che il rispetto per le persone debba sempre essere sopra ogni cosa”.

L’elogio a Paulo Fonseca, suo allenatore in giallorosso: “Paulo Fonseca mi ha dato l’opportunità di giocare in Europa League e, poco dopo, di iniziare in Serie A con la Roma. Era la mia prima stagione lì e ho avuto un anno fantastico”.

Su Zidane: “Zidane mi ha colpito soprattutto perché è stato lui a darmi davvero l’opportunità di giocare con la prima squadra del Real Madrid. Ha scommesso su di me, che ero un giocatore del Castilla, invece che su altri come Jesé, quando non era facile farlo, e gli sarò sempre grato per la fiducia che ha riposto in me”.

Foto: X Roma