MAXWELL CORNET: IL JOLLY OFFENSIVO DAL SINISTRO PUNGENTE

La vittoria del Genoa contro il Venezia per 2-0 è una tappa importante per gli uomini di Vieira che hanno interposto tra loro e la zona retrocessione un gap importante. Tutto questo anche grazie alla rete di Cornet che, dopo 13 minuti dal suo ingresso in campo, ha chiuso definitivamente la partita grazie alla sua capacità di puntare l’uomo e al suo mancino potente e preciso. Infatti, parliamo di un calciatore che fa del dribbling e della tecnica i suoi punti di forza. Il classe 1996 è, forse, uno dei migliori rinforzi che potessero arrivare a vestire la maglia del Grifone nel mercato invernale, vista anche la sua grande duttilità sul fronte offensivo. Predilige giocare sulla fascia sinistra, ma può anche essere schierato a piede invertito sull’out di destra, come trequartista e all’occorrenza anche come prima punta di riferimento.

Insomma, si tratta di un giocatore tuttofare e che ha un bagaglio ricco di esperienze passate. Tutto caratteristiche fondamentali per aiutare Vieira nella corsa verso una salvezza tranquilla. Cornet muove i suoi primi passi nel Metz dove, nell’annata 2013-2014, vince la Ligue 2. Il Lione mette gli occhi sul calciatore classe 1996 portandolo alla propria corte nel gennaio del 2015. Da qui inizia una lunga storia d’amore tra Maxwell e il club francese, al quale rimane legato fino alla prima giornata dell’annata 2021-2022, collezionando tra coppe e campionato ben 51 gol e 29 assist in 253 presenze.

Nell’agosto del 2021 per Cornet arriva il passaggio in Premier League dove veste la maglia del Burnley. Una stagione positiva per il classe 1996 che, in 29 presenze nella massima divisione inglese, trova 9 reti e 1 assist. Quest’esperienza positiva non fa altro che metterlo sotto i riflettori della massima divisione inglese e ciò lo porta a vestire la maglia del West Ham. Con gli Hammers non è sicuramente tra i protagonisti, ma riesce a togliersi una grande soddisfazione europea, ovvero la vittoria della Conference League ai danni della Fiorentina. Da lì un calo improvviso in termini di prestazioni e di minuti giocati che lo porta al Southampton dove, però, la situazione non cambia.

E così, nel momento più buio per Cornet, a vederci lungo è stato il Genoa. Il club italiano ha deciso di prelevarlo in prestito a gennaio 2025 dal West Ham, vista la rescissione con il Southampton, assicurandosi così un calciatore che può fare la differenza.

