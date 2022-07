MAXIMIANO, LA LAZIO AL “MAX”

La Lazio sta per blindare la propria porta con il portiere Luis Maximiano, classe 1999, in arrivo dal Granada, club spagnolo retrocesso dalla Liga.

Come abbiamo riportato in esclusiva, il portiere ha una clausola superiore ai 20 milioni, ma esiste la disponibilità di cederlo in prestito (magari oneroso) con diritto di riscatto. Lo scatto per Maximiano è stato forte, ci sono i margini per chiudere anche rapidamente.

Portoghese di Braga, Maximiano ha cominciato nelle giovanili nel Cerreros e nel Ferreirense, nel 2010 è entrato nel settore giovanile del Braga. E’ rimasto fino al 2012, quando lo ha ingaggiato lo Sporting Lisbona per inserirlo nell’Under 13.

Fino al 2017, Maximiano ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dello Sporting, riuscendo a convincere la società a investire su di lui. Nel 2017 viene aggregato anche alla prima squadra, come terzo portiere, trovando poco spazio per due anni e mezzo.

Esordisce in prima squadra il 26 settembre 2019 disputando l’incontro di Liga portoghese perso 2-1 contro il Rio Ave. Riesce comunque a ritagliarsi spazio con lo Sporting, collezionando 25 presenze, fino all’estate 2021. E’ comunque uno dei protagonisti della vittoria del campionato dello Sporting, nel 2020-21, e vince anche la Coppa di Portogallo lo stesso anno e la Supercoppa.

Lascia quindi lo Sporting da assoluto protagonista, lanciandosi nell’esperienza de La Liga spagnola con il Granada.

Il club spagnolo lo acquista per 5 milioni più bonus. Il Granada parte per un progetto ambizioso per una metà classifica della Liga, ma fallisce clamorosamente le aspettative, retrocedendo contro ogni pronostico in Ligue 2.

E’ anche nel giro della Nazionale portoghese, con la nazionale Under-20 portoghese ha preso parte al campionato mondiale di categoria nel 2017 e nel 2019, senza tuttavia disputare alcun incontro in nessuna delle due edizioni della competizione. Ha partecipato la scorsa estate all’Europeo Under 21, dove il Portogallo ha perso in finale con la Germania, ma Maximiano è stato il vice, senza mai giocare una partita. E’ stato anche convocato diverse volte dalla Nazionale maggiore lusitana, senza però mai esordire.

Ora cerca una chance per fare definitivamente il salto di qualità e quell’opportunità può regalargliela la Lazio. I biancocelesti avevano cercato all’inizio Carnesecchi, ma il suo infortunio lungo e l’addio di Reina, hanno portato ad accelerare per altre soluzioni.

Se Maximiano resta la prima scelta per il ruolo di titolare, come vice si valuta Provedel, reduce da una grande stagione con lo Spezia.

Lazio quindi vicina al portiere portoghese. Sono saltate subito all’occhio le sue qualità più importanti: Maximiano ha messo in mostra riflessi incredibili e una grande agilità, dimostrandosi molto efficace soprattutto nelle conclusioni dalla distanza ravvicinata. Il portoghese però ha la sua arma migliore nelle occasioni di uno contro uno: chiude benissimo lo specchio della porta all’attaccante e riesce ad avere il tempismo giusto per lanciarsi senza timore e con tutto il corpo sul pallone. A 23 anni dimostra quindi grande personalità e fiducia nei propri mezzi, forse anche troppo: questa sua irruenza potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Alto un metro e 90, calcia sia di destro che di sinistro, qualità questa che può essere interessante per gioco di Sarri.

Un giocatore che in passato aveva anche seguito il Milan, e che ora si trova molto vicino all’approdo in Serie A, pronto, perché no, al derby portoghese tra i pali della Capitale, con Rui Patricio.

La Lazio è pronta ad abbracciare il suo nuovo portiere al “Max”.