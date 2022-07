La Lazio sta costruendo il suo futuro, la società in questi giorni ha completato dei trasferimenti richiesti da Sarri. L’ultimo arrivato è Maximiano. Il portiere portoghese è arrivato in questi minuti a Roma e tra poco si sposterà nella clinica di riferimento della società per le visite mediche, poi la firma e la partenza per Auronzo di Cadore.

Foto: Instagram personale